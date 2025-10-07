Technology Risk Analyst-ersättning in United States på Deloitte varierar från $109K per year för L1 till $99.6K per year för L2. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $98.1K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Deloittes totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/7/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
L1
$109K
$103K
$0
$6.6K
L2
$99.6K
$99.6K
$0
$0
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Deloitte omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)