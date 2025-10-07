Företagskatalog
Deloitte
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Revisor

  • Tax Accountant

  • Greater Seattle Area

Deloitte Tax Accountant Löner i Greater Seattle Area

Tax Accountant-ersättning in Greater Seattle Area på Deloitte varierar från $79K per year för L2 till $127K per year för L3. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater Seattle Area uppgår till $85K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Deloittes totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/7/2025

Genomsnitt Nivå
Lägg till ersättningJämför nivåer
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$79K
$79K
$0
$0
L3
$127K
$127K
$0
$0
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Visa 2 Fler nivåer
Lägg till ersättningJämför nivåer

$160K

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Deloitte omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Revisor erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Tax Accountant på Deloitte in Greater Seattle Area ligger på en årlig total ersättning på $145,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Deloitte för Tax Accountant rollen in Greater Seattle Area är $92,400.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Deloitte

Relaterade företag

  • Bain
  • Bank of America Merrill Lynch
  • Ernst and Young
  • Kimley Horn
  • LEK
  • Se alla företag ➜

Andra resurser