Auditor-ersättning in United Kingdom på Deloitte uppgår till £36.8K per year för L2. Det yearliga medianersättningspaketet in United Kingdom uppgår till £30.4K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Deloittes totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/7/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
L1
£ --
£ --
£ --
£ --
L2
£36.8K
£36.1K
£0
£627.3
L3
£ --
£ --
£ --
£ --
L4
£ --
£ --
£ --
£ --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Deloitte omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)