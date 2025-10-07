Auditor-ersättning in San Francisco Bay Area på Deloitte varierar från $83.2K per year för L1 till $126K per year för L5. Det yearliga medianersättningspaketet in San Francisco Bay Area uppgår till $100K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Deloittes totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/7/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
L1
$83.2K
$83.2K
$0
$0
L2
$81.5K
$81.5K
$0
$0
L3
$85.7K
$84.2K
$0
$1.5K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Deloitte omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)