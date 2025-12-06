Företagskatalog
Dell Technologies
  • Löner
  • UX-forskare

  • Alla UX-forskare löner

Dell Technologies UX-forskare Löner

Medianersättningspaketet för UX-forskare in United States på Dell Technologies uppgår till $177K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Dell Technologiess totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/6/2025

Medianpaket
company icon
Dell Technologies
UX Engineer
Austin, TX
Totalt per år
$177K
Nivå
L8
Grundlön
$162K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$15K
År på företaget
10 År
Års erfarenhet
10 År
Vilka är karriärnivåerna på Dell Technologies?
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Intjänandeschema

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietyp
RSU

På Dell Technologies omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 33.3% intjänas under 1st-ÅR (33.30% årligen)

  • 33.3% intjänas under 2nd-ÅR (33.30% årligen)

  • 33.3% intjänas under 3rd-ÅR (33.30% årligen)



Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade UX-forskare erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en UX-forskare på Dell Technologies in United States ligger på en årlig total ersättning på $191,680. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Dell Technologies för UX-forskare rollen in United States är $175,574.

Andra resurser

