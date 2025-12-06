Dell Technologies Projektledare Löner

Projektledare-ersättning in Taiwan på Dell Technologies varierar från NT$1.28M per year för L6 till NT$2.41M per year för L7. Det yearliga medianersättningspaketet in Taiwan uppgår till NT$1.18M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Dell Technologiess totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/6/2025

Senaste löneinlämningar

Inga löner hittades

Intjänandeschema Huvudsaklig 33.3 % ÅR 1 33.3 % ÅR 2 33.3 % ÅR 3 Aktietyp RSU På Dell Technologies omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema: 33.3 % intjänas under 1st - ÅR ( 33.30 % årligen )

33.3 % intjänas under 2nd - ÅR ( 33.30 % årligen )

33.3 % intjänas under 3rd - ÅR ( 33.30 % årligen )

Vad är intjänandeschema på Dell Technologies ?

