Produktchef-ersättning in United States på Dell Technologies varierar från $117K per year för I7 till $645K per year för E1. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $230K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Dell Technologiess totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/6/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
I7
$117K
$111K
$522
$5.6K
I8
$176K
$163K
$1.4K
$11.7K
I9
$244K
$198K
$16.4K
$29.8K
I10
$317K
$226K
$35.9K
$55.3K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
ÅR 1
33.3%
ÅR 2
33.3%
ÅR 3
På Dell Technologies omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:
33.3% intjänas under 1st-ÅR (33.30% årligen)
33.3% intjänas under 2nd-ÅR (33.30% årligen)
33.3% intjänas under 3rd-ÅR (33.30% årligen)
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/dell-technologies/salaries/product-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.