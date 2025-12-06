Företagskatalog
Dell Technologies
Dell Technologies Produktdesigner Löner

Produktdesigner-ersättning in United States på Dell Technologies varierar från $115K per year för L5 till $213K per year för L9. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $130K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Dell Technologiess totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/6/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Product Designer I
L5
$115K
$115K
$0
$0
Product Designer II
L6
$113K
$109K
$714
$3.4K
Senior Product Designer
L7
$157K
$143K
$4.3K
$10K
Principal Designer
L8
$157K
$141K
$5.8K
$10K
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Intjänandeschema

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietyp
RSU

På Dell Technologies omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 33.3% intjänas under 1st-ÅR (33.30% årligen)

  • 33.3% intjänas under 2nd-ÅR (33.30% årligen)

  • 33.3% intjänas under 3rd-ÅR (33.30% årligen)



Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Produktdesigner erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Inkluderade titlar

UX-designer

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Produktdesigner på Dell Technologies in United States ligger på en årlig total ersättning på $221,500. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Dell Technologies för Produktdesigner rollen in United States är $130,000.

