Dell Technologies
Dell Technologies Managementkonsult Löner

Managementkonsult-ersättning in Ireland på Dell Technologies uppgår till €118K per year för L9. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Dell Technologiess totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/6/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$110K - $129K
Ireland
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$102K$110K$129K$142K
Vanligt Spann
Möjligt Spann
Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
L7
$ --
$ --
$ --
$ --
L8
$ --
$ --
$ --
$ --
Intjänandeschema

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietyp
RSU

På Dell Technologies omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 33.3% intjänas under 1st-ÅR (33.30% årligen)

  • 33.3% intjänas under 2nd-ÅR (33.30% årligen)

  • 33.3% intjänas under 3rd-ÅR (33.30% årligen)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Managementkonsult på Dell Technologies in Ireland ligger på en årlig total ersättning på €123,567. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Dell Technologies för Managementkonsult rollen in Ireland är €88,715.

