Personalavdelning-ersättning in India på Dell Technologies uppgår till ₹8.3M per year för L7. Det yearliga medianersättningspaketet in India uppgår till ₹8.88M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Dell Technologiess totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/6/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
L7
$94.5K
$91.5K
$0
$3K
L8
$ --
$ --
$ --
$ --
Visa 3 Fler nivåer
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Intjänandeschema

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietyp
RSU

På Dell Technologies omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 33.3% intjänas under 1st-ÅR (33.30% årligen)

  • 33.3% intjänas under 2nd-ÅR (33.30% årligen)

  • 33.3% intjänas under 3rd-ÅR (33.30% årligen)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Personalavdelning på Dell Technologies in India ligger på en årlig total ersättning på ₹8,303,999. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Dell Technologies för Personalavdelning rollen in India är ₹1,985,804.

