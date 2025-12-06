Företagskatalog
Dell Technologies
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Grafisk designer

  • Alla Grafisk designer löner

Dell Technologies Grafisk designer Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Grafisk designer in United States på Dell Technologies varierar från $113K till $158K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Dell Technologiess totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/6/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$122K - $148K
United States
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$113K$122K$148K$158K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Vi behöver bara 3 fler Grafisk designer inlämningars hos Dell Technologies för att låsa upp!

Bjud in dina vänner och nätverk att lägga till löner anonymt på mindre än 60 sekunder. Mer data innebär bättre insikter för arbetssökande som du och vår gemenskap!

💰 Visa alla Löner

💪 Bidra Din lön


Intjänandeschema

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietyp
RSU

På Dell Technologies omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 33.3% intjänas under 1st-ÅR (33.30% årligen)

  • 33.3% intjänas under 2nd-ÅR (33.30% årligen)

  • 33.3% intjänas under 3rd-ÅR (33.30% årligen)



Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Grafisk designer erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Grafisk designer på Dell Technologies in United States ligger på en årlig total ersättning på $157,760. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Dell Technologies för Grafisk designer rollen in United States är $112,880.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Dell Technologies

Relaterade företag

  • Rackspace
  • CDW
  • Ingram Micro
  • A10 Networks
  • Harmonic
  • Se alla företag ➜

Andra resurser

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/dell-technologies/salaries/graphic-designer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.