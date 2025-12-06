Företagskatalog
Dell Technologies
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Revisor

  • Alla Revisor löner

Dell Technologies Revisor Löner

Revisor-ersättning in United States på Dell Technologies uppgår till $112K per year för L7. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Dell Technologiess totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/6/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$105K - $123K
United States
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$97.9K$105K$123K$136K
Vanligt Spann
Möjligt Spann
Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
L7
$112K
$104K
$0
$8.3K
L8
$ --
$ --
$ --
$ --
Intjänandeschema

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietyp
RSU

På Dell Technologies omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 33.3% intjänas under 1st-ÅR (33.30% årligen)

  • 33.3% intjänas under 2nd-ÅR (33.30% årligen)

  • 33.3% intjänas under 3rd-ÅR (33.30% årligen)



Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Revisor erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Inkluderade titlar

Teknisk Revisor

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Revisor på Dell Technologies in United States ligger på en årlig total ersättning på $136,305. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Dell Technologies för Revisor rollen in United States är $97,860.

Andra resurser

