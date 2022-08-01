Företagskatalog
Datacom
Arbetar du här? Gör anspråk på ditt företag

Datacom Löner

Datacoms löneintervall sträcker sig från $39,640 i total kompensation per år för en Cybersäkerhetsanalytiker på den nedre änden till $195,975 för en Lösningsarkitekt på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Datacom. Senast uppdaterad: 8/13/2025

$160K

Få betalt, inte utnyttjad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet $30K+ (ibland $300K+) ökningar.Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av de verkliga experterna - rekryterare som gör det dagligen.

Mjukvaruutvecklare
Median $51K
Verksamhetsanalytiker
$99K
Kundservice
$50.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
IT-teknolog
$95.3K
Projektledare
$84.2K
Cybersäkerhetsanalytiker
$39.6K
Lösningsarkitekt
$196K
Teknisk programchef
$159K
Saknar du din titel?

Sök efter alla löner på vår kompensationssida eller lägg till din lön för att hjälpa till att låsa upp sidan.


FAQ

El rol més ben pagat informat a Datacom és Lösningsarkitekt at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $195,975. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Datacom és de $89,777.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Datacom

Relaterade företag

  • SoFi
  • Stripe
  • Microsoft
  • Spotify
  • Facebook
  • Se alla företag ➜

Andra resurser