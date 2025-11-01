Lösningsarkitekt-ersättning in United States på Databricks varierar från $218K per year för L3 till $474K per year för L7. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $312K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Databrickss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/1/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L3
$218K
$137K
$43.7K
$37.3K
L4
$271K
$157K
$73.8K
$40K
L5
$341K
$178K
$121K
$41.7K
L6
$358K
$196K
$115K
$47.6K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Databricks omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)
