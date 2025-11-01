Företagskatalog
Databricks
Databricks Cybersäkerhetsanalytiker Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Cybersäkerhetsanalytiker på Databricks varierar från $145K till $197K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Databrickss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/1/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$155K - $187K
United States
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$145K$155K$187K$197K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Databricks omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Cybersäkerhetsanalytiker på Databricks ligger på en årlig total ersättning på $197,200. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Databricks för Cybersäkerhetsanalytiker rollen är $144,500.

