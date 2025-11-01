Företagskatalog
Databricks
Databricks Produktdesigner Löner

Medianersättningspaketet för Produktdesigner in United States på Databricks uppgår till $495K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Databrickss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/1/2025

Medianpaket
company icon
Databricks
Product Designer
hidden
Totalt per år
$495K
Nivå
hidden
Grundlön
$195K
Stock (/yr)
$300K
Bonus
$0
År på företaget
2-4 År
Års erfarenhet
11+ År
Vilka är karriärnivåerna på Databricks?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Senaste löneinlämningar
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Databricks omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Produktdesigner på Databricks in United States ligger på en årlig total ersättning på $594,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Databricks för Produktdesigner rollen in United States är $435,000.

