Företagskatalog
Databricks
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • IT-teknolog

  • Alla IT-teknolog löner

Databricks IT-teknolog Löner

Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Databrickss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/1/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

₹1.84M - ₹2.22M
India
Vanligt Spann
Möjligt Spann
₹1.72M₹1.84M₹2.22M₹2.34M
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Vi behöver bara 1 fler IT-teknolog inlämningar hos Databricks för att låsa upp!

Bjud in dina vänner och nätverk att lägga till löner anonymt på mindre än 60 sekunder. Mer data innebär bättre insikter för arbetssökande som du och vår gemenskap!

💰 Visa alla Löner

💪 Bidra Din lön

Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Databricks omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade IT-teknolog erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en IT-teknolog på Databricks ligger på en årlig total ersättning på ₹2,344,231. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Databricks för IT-teknolog rollen är ₹1,717,755.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Databricks

Relaterade företag

  • Tableau Software
  • Two Sigma
  • Scale AI
  • Carta
  • Tanium
  • Se alla företag ➜

Andra resurser