Medianersättningspaketet för Kundservice in India på Databricks uppgår till ₹3.62M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Databrickss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/1/2025

Medianpaket
company icon
Databricks
Senior Technical Solutions Engineer
Bengaluru, KA, India
Totalt per år
₹3.62M
Nivå
L5
Grundlön
₹3.62M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
År på företaget
2 År
Års erfarenhet
11 År
Vilka är karriärnivåerna på Databricks?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Senaste löneinlämningar
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Databricks omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Kundservice på Databricks in India ligger på en årlig total ersättning på ₹3,618,448. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Databricks för Kundservice rollen in India är ₹3,615,580.

