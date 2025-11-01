Chef för affärsoperationer-ersättning på Databricks uppgår till $235K per year för L6. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Databrickss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/1/2025
Genomsnittlig Total Ersättning
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$235K
$149K
$64K
$22.5K
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Databricks omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)