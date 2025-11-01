Företagskatalog
Chef för affärsoperationer-ersättning på Databricks uppgår till $235K per year för L6. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Databrickss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/1/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$196K - $237K
United States
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$181K$196K$237K$252K
Vanligt Spann
Möjligt Spann
Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$235K
$149K
$64K
$22.5K
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Databricks omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Chef för affärsoperationer på Databricks ligger på en årlig total ersättning på $252,300. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Databricks för Chef för affärsoperationer rollen är $180,525.

