Danaher Löner

Danahers löneintervall sträcker sig från $36,717 i total kompensation per år för en Chef för mjukvaruutveckling på den nedre änden till $218,500 för en Produktchef på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Danaher. Senast uppdaterad: 8/12/2025

$160K

Produktchef
Median $219K
Maskiningenjör
Median $115K
Revisor
$217K

Biomedicinsk ingenjör
$88.3K
Verksamhetsanalytiker
$106K
Affärsutveckling
$137K
Chef för datavetenskap
$149K
Datavetare
$195K
Finansanalytiker
$151K
Maskinvaruingenjör
$64.9K
Personal
$142K
IT-teknolog
$72K
Marknadsföring
$199K
Optisk ingenjör
$181K
Produktdesigner
$141K
Projektledare
$115K
Försäljning
$78.3K
Chef för mjukvaruutveckling
$36.7K
Lösningsarkitekt
$60.1K
Intjäningsschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Danaher omfattas RSUs av ett 4-årigt intjäningsschema:

  • 25% tjänar in i 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% tjänar in i 2nd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% tjänar in i 3rd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% tjänar in i 4th-ÅR (25.00% årligen)

FAQ

Den högst betalande rollen som rapporterats på Danaher är Produktchef med en årlig total kompensation på $218,500. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på Danaher är $137,460.

