Företagskatalog
D2L
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Kvalitetssäkring (QA) Mjukvaruingenjör

D2L Kvalitetssäkring (QA) Mjukvaruingenjör Löner

Medianersättningspaketet för Kvalitetssäkring (QA) Mjukvaruingenjör in Canada på D2L uppgår till CA$102K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för D2Ls totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/7/2025

Medianpaket
company icon
D2L
Test Developer
Kitchener, ON, Canada
Totalt per år
CA$102K
Nivå
L3
Grundlön
CA$102K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
År på företaget
5 År
Års erfarenhet
10 År
Vilka är karriärnivåerna på D2L?

CA$225K

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb

Bidra

Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Mjukvaruingenjör erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Kvalitetssäkring (QA) Mjukvaruingenjör på D2L in Canada ligger på en årlig total ersättning på CA$145,664. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på D2L för Kvalitetssäkring (QA) Mjukvaruingenjör rollen in Canada är CA$101,554.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för D2L

Relaterade företag

  • DataCamp
  • BenchPrep
  • Cambium Learning Group
  • Visier
  • Edmentum
  • Se alla företag ➜

Andra resurser