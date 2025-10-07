Företagskatalog
D2L
D2L Full-Stack Mjukvaruingenjör Löner i Waterloo Region

Full-Stack Mjukvaruingenjör-ersättning in Waterloo Region på D2L varierar från CA$94.7K per year för L2 till CA$143K per year för L4. Det yearliga medianersättningspaketet in Waterloo Region uppgår till CA$104K.

L1
Software Developer I(Instegsnivå)
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L2
Software Developer II
CA$94.7K
CA$91.1K
CA$1K
CA$2.6K
L3
Senior Software Developer I
CA$102K
CA$95.2K
CA$3.4K
CA$3K
L4
Senior Software Developer II
CA$143K
CA$125K
CA$7.7K
CA$10.1K
Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Full-Stack Mjukvaruingenjör på D2L in Waterloo Region ligger på en årlig total ersättning på CA$143,131. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på D2L för Full-Stack Mjukvaruingenjör rollen in Waterloo Region är CA$98,199.

