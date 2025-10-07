Full-Stack Mjukvaruingenjör-ersättning in Canada på D2L varierar från CA$71.7K per year för L1 till CA$143K per year för L4. Det yearliga medianersättningspaketet in Canada uppgår till CA$97.8K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för D2Ls totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/7/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
L1
CA$71.7K
CA$70.4K
CA$308.6
CA$1K
L2
CA$95.7K
CA$91.7K
CA$1.1K
CA$2.9K
L3
CA$97.9K
CA$93K
CA$2K
CA$2.9K
L4
CA$143K
CA$125K
CA$7.7K
CA$10.1K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
