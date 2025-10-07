Företagskatalog
CyberArk
CyberArk Backend-Mjukvaruingenjör Löner i India

Medianersättningspaketet för Backend-Mjukvaruingenjör in India på CyberArk uppgår till ₹2.67M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för CyberArks totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/7/2025

Medianpaket
CyberArk
Software Engineer
Hyderabad, TS, India
Totalt per år
₹2.67M
Nivå
Senior Software Engineer
Grundlön
₹2.67M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
År på företaget
2 År
Års erfarenhet
6 År
Vilka är karriärnivåerna på CyberArk?

₹13.98M

Senaste löneinlämningar
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På CyberArk omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (25.00% årligen)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Backend-Mjukvaruingenjör på CyberArk in India ligger på en årlig total ersättning på ₹6,071,925. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på CyberArk för Backend-Mjukvaruingenjör rollen in India är ₹2,960,608.

Andra resurser