Kvalitetssäkring (QA) Mjukvaruingenjör-ersättning in United States på CVS Health varierar från $105K per year för L1 till $135K per year för L3. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $111K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för CVS Healths totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/8/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
L1
$105K
$101K
$5K
$0
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$135K
$127K
$0
$8.5K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
