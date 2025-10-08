Företagskatalog
CVS Health Maskininlärningsingenjör Löner i United States

Maskininlärningsingenjör-ersättning in United States på CVS Health varierar från $138K per year för L2 till $192K per year för L3. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $138K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för CVS Healths totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/8/2025

Genomsnitt Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
L1
Software Engineer(Instegsnivå)
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
Senior Software Engineer I
$138K
$125K
$0
$12.5K
L3
Senior Software Engineer II
$192K
$168K
$0
$24K
L4
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Visa 2 Fler nivåer
$160K

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Bidra
Vilka är karriärnivåerna på CVS Health?

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Maskininlärningsingenjör på CVS Health in United States ligger på en årlig total ersättning på $211,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på CVS Health för Maskininlärningsingenjör rollen in United States är $137,500.

