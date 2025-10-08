Full-Stack Mjukvaruingenjör-ersättning in New York City Area på CVS Health varierar från $122K per year för L1 till $138K per year för L3. Det yearliga medianersättningspaketet in New York City Area uppgår till $140K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för CVS Healths totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/8/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
L1
$122K
$118K
$83
$4.3K
L2
$109K
$98.3K
$0
$10.7K
L3
$138K
$100K
$0
$38.3K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
