Full-Stack Mjukvaruingenjör-ersättning in United States på CVS Health varierar från $113K per year för L1 till $153K per year för L4. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $131K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för CVS Healths totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/8/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
L1
$113K
$107K
$656
$4.8K
L2
$121K
$113K
$0
$7.5K
L3
$153K
$133K
$0
$20K
L4
$153K
$134K
$0
$18.7K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
