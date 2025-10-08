Företagskatalog
CVS Health Backend-Mjukvaruingenjör Löner i Greater Chicago Area

Backend-Mjukvaruingenjör-ersättning in Greater Chicago Area på CVS Health uppgår till $89.4K per year för L1. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater Chicago Area uppgår till $112K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för CVS Healths totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/8/2025

Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
L1
Software Engineer(Instegsnivå)
$89.4K
$85.4K
$0
$4K
L2
Senior Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
Senior Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Vilka är karriärnivåerna på CVS Health?

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Backend-Mjukvaruingenjör på CVS Health in Greater Chicago Area ligger på en årlig total ersättning på $231,200. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på CVS Health för Backend-Mjukvaruingenjör rollen in Greater Chicago Area är $155,000.

