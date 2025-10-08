Health Informatics-ersättning in New York City Area på CVS Health varierar från $141K per year för Data Scientist till $282K per year för Lead Director. Det yearliga medianersättningspaketet in New York City Area uppgår till $165K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för CVS Healths totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/8/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
Data Scientist
$141K
$130K
$0
$11.3K
Senior Data Scientist I
$181K
$169K
$0
$11.8K
Senior Data Scientist II
$165K
$158K
$0
$7.5K
Lead Data Scientist
$210K
$186K
$4.4K
$18.8K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
