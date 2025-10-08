Företagskatalog
CVS Health
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Datavetare

  • Health Informatics

  • Hartford & New Haven Area

CVS Health Health Informatics Löner i Hartford & New Haven Area

Medianersättningspaketet för Health Informatics in Hartford & New Haven Area på CVS Health uppgår till $210K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för CVS Healths totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/8/2025

Medianpaket
company icon
CVS Health
Principal Data Scientist
Hartford, CT
Totalt per år
$210K
Nivå
P5
Grundlön
$210K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År på företaget
6 År
Års erfarenhet
6 År
Vilka är karriärnivåerna på CVS Health?

$160K

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb

Bidra

Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Datavetare erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Health Informatics på CVS Health in Hartford & New Haven Area ligger på en årlig total ersättning på $292,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på CVS Health för Health Informatics rollen in Hartford & New Haven Area är $237,000.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för CVS Health

Relaterade företag

  • Optum
  • Humana
  • Cigna
  • Aetna
  • Amwell
  • Se alla företag ➜

Andra resurser