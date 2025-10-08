Health Informatics-ersättning in Greater Boston Area på CVS Health varierar från $134K per year för Data Scientist till $217K per year för Lead Data Scientist. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater Boston Area uppgår till $202K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för CVS Healths totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/8/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
Data Scientist
$134K
$126K
$0
$8K
Senior Data Scientist I
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Data Scientist II
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Data Scientist
$217K
$188K
$12.5K
$16.5K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***