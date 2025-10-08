Health Informatics-ersättning in United States på CVS Health varierar från $137K per year för Data Scientist till $286K per year för Lead Director. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $164K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för CVS Healths totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/8/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
Data Scientist
$137K
$128K
$0
$9.4K
Senior Data Scientist I
$169K
$155K
$0
$13.9K
Senior Data Scientist II
$176K
$161K
$0
$15.5K
Lead Data Scientist
$211K
$186K
$5.9K
$19.3K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
