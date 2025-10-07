Full-Stack Mjukvaruingenjör-ersättning in United States på Cvent varierar från $105K per year för Software Engineer I till $163K per year för Lead Software Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $114K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Cvents totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/7/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
Software Engineer I
$105K
$101K
$0
$4.5K
Software Engineer II
$117K
$110K
$0
$6.2K
Senior Software Engineer
$155K
$144K
$0
$11K
Lead Software Engineer
$163K
$153K
$0
$10.3K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
