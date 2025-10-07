Full-Stack Mjukvaruingenjör-ersättning in Northern Virginia Washington DC på Cvent varierar från $106K per year för Software Engineer I till $157K per year för Lead Software Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in Northern Virginia Washington DC uppgår till $108K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Cvents totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/7/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
Software Engineer I
$106K
$101K
$0
$5.4K
Software Engineer II
$121K
$113K
$0
$7.8K
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$157K
$150K
$0
$7.3K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
