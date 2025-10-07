Full-Stack Mjukvaruingenjör-ersättning in India på Cvent varierar från ₹1.97M per year för Software Engineer II till ₹3.28M per year för Senior Software Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in India uppgår till ₹2.83M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Cvents totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/7/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹1.97M
₹1.75M
₹70.4K
₹146K
Senior Software Engineer
₹3.28M
₹2.79M
₹0
₹490K
Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
