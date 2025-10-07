Företagskatalog
Cvent
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Full-Stack Mjukvaruingenjör

  • India

Cvent Full-Stack Mjukvaruingenjör Löner i India

Full-Stack Mjukvaruingenjör-ersättning in India på Cvent varierar från ₹1.97M per year för Software Engineer II till ₹3.28M per year för Senior Software Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in India uppgår till ₹2.83M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Cvents totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/7/2025

Genomsnitt Nivå
Lägg till ersättningJämför nivåer
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
Software Engineer I
(Instegsnivå)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹1.97M
₹1.75M
₹70.4K
₹146K
Senior Software Engineer
₹3.28M
₹2.79M
₹0
₹490K
Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Visa 1 Fler nivåer
Lägg till ersättningJämför nivåer

₹13.98M

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb

Bidra
Vilka är karriärnivåerna på Cvent?

Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Mjukvaruingenjör erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Full-Stack Mjukvaruingenjör på Cvent in India ligger på en årlig total ersättning på ₹5,887,417. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Cvent för Full-Stack Mjukvaruingenjör rollen in India är ₹2,114,682.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Cvent

Relaterade företag

  • Neudesic
  • Taos
  • Symplr
  • Teads
  • LogMeIn
  • Se alla företag ➜

Andra resurser