Företagskatalog
Cvent
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Full-Stack Mjukvaruingenjör

Cvent Full-Stack Mjukvaruingenjör Löner

Full-Stack Mjukvaruingenjör-ersättning in United States på Cvent varierar från $105K per year för Software Engineer I till $163K per year för Lead Software Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $114K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Cvents totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/7/2025

Genomsnitt Nivå
Lägg till ersättningJämför nivåer
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
Software Engineer I
(Instegsnivå)
$105K
$101K
$0
$4.5K
Software Engineer II
$117K
$110K
$0
$6.2K
Senior Software Engineer
$155K
$144K
$0
$11K
Lead Software Engineer
$163K
$153K
$0
$10.3K
Visa 1 Fler nivåer
Lägg till ersättningJämför nivåer

$160K

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb

Bidra
Vilka är karriärnivåerna på Cvent?

Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Mjukvaruingenjör erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Full-Stack Mjukvaruingenjör på Cvent in United States ligger på en årlig total ersättning på $166,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Cvent för Full-Stack Mjukvaruingenjör rollen in United States är $114,000.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Cvent

Relaterade företag

  • Neudesic
  • Taos
  • Symplr
  • Teads
  • LogMeIn
  • Se alla företag ➜

Andra resurser