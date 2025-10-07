Företagskatalog
Cvent
Cvent Backend-Mjukvaruingenjör Löner

Backend-Mjukvaruingenjör-ersättning in United States på Cvent varierar från $108K per year för Software Engineer I till $147K per year för Lead Software Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $111K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Cvents totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/7/2025

Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
Software Engineer I
(Instegsnivå)
$108K
$103K
$0
$4.3K
Software Engineer II
$121K
$113K
$0
$8K
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$147K
$131K
$2K
$14K
$160K

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Vilka är karriärnivåerna på Cvent?

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Backend-Mjukvaruingenjör på Cvent in United States ligger på en årlig total ersättning på $147,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Cvent för Backend-Mjukvaruingenjör rollen in United States är $111,000.

Andra resurser