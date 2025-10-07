Backend-Mjukvaruingenjör-ersättning in United States på Cvent varierar från $108K per year för Software Engineer I till $147K per year för Lead Software Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $111K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Cvents totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/7/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
Software Engineer I
$108K
$103K
$0
$4.3K
Software Engineer II
$121K
$113K
$0
$8K
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$147K
$131K
$2K
$14K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
