Cubic Telecom
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Full-Stack Mjukvaruingenjör

Cubic Telecom Full-Stack Mjukvaruingenjör Löner

Medianersättningspaketet för Full-Stack Mjukvaruingenjör in Ireland på Cubic Telecom uppgår till €57K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Cubic Telecoms totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/7/2025

Medianpaket
company icon
Cubic Telecom
Software Engineer
Dublin, DN, Ireland
Totalt per år
€57K
Nivå
L1
Grundlön
€57K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
År på företaget
1 År
Års erfarenhet
5 År
Vilka är karriärnivåerna på Cubic Telecom?

€142K

Senaste löneinlämningar
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Full-Stack Mjukvaruingenjör på Cubic Telecom in Ireland ligger på en årlig total ersättning på €88,863. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Cubic Telecom för Full-Stack Mjukvaruingenjör rollen in Ireland är €56,972.

Andra resurser