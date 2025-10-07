Företagskatalog
Full-Stack Mjukvaruingenjör-ersättning in San Francisco Bay Area på Cruise varierar från $219K per year för L3 till $603K per year för L6. Det yearliga medianersättningspaketet in San Francisco Bay Area uppgår till $294K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Cruises totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/7/2025

Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
L3
Software Engineer(Instegsnivå)
$219K
$147K
$50.7K
$21.1K
L4
Senior Software Engineer I
$327K
$190K
$75.4K
$61K
L5
Senior Software Engineer II
$476K
$221K
$210K
$44.6K
L6
Staff Software Engineer
$603K
$250K
$284K
$69.3K
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Cruise omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

Cruise has a program called Recurring Liquidity Opportunity (RLO) to give employees liquidity on their private stock which is bought back by General Motors and other partners.



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Full-Stack Mjukvaruingenjör på Cruise in San Francisco Bay Area ligger på en årlig total ersättning på $603,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Cruise för Full-Stack Mjukvaruingenjör rollen in San Francisco Bay Area är $330,000.

Andra resurser