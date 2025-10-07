CAE Engineer-ersättning in United States på Cruise varierar från $153K per year för L3 till $347K per year för L5. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Cruises totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/7/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
L3
$153K
$128K
$10K
$15.5K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$347K
$200K
$117K
$29.3K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Cruise omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)
Cruise has a program called Recurring Liquidity Opportunity (RLO) to give employees liquidity on their private stock which is bought back by General Motors and other partners.