Critical Mass
Critical Mass Löner

Critical Masss löner varierar från $20,895 i total ersättning per år för en Datavetare i den lägre delen till $167,160 för en Rekryterare i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Critical Mass. Senast uppdaterad: 9/3/2025

$160K

Mjukvaruingenjör
Median $50.8K
Marknadsföring
Median $68K
Produktdesigner
Median $69.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
Affärsanalytiker
$44.1K
Chef för datavetenskap
$162K
Datavetare
$20.9K
Rekryterare
$167K
Chef för mjukvaruingenjörer
$87.4K
Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Critical Mass är Rekryterare at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $167,160. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Critical Mass är $68,717.

Andra resurser