CRISIL
CRISIL Löner

CRISILs löneintervall sträcker sig från $6,121 i total kompensation per år för en Affärsutveckling på den nedre änden till $48,765 för en Cybersäkerhetsanalytiker på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på CRISIL. Senast uppdaterad: 8/24/2025

$160K

Finansanalytiker
Median $12.6K
Verksamhetsanalytiker
$12.7K
Affärsutveckling
$6.1K

Investeringsbanker
$20.3K
Cybersäkerhetsanalytiker
$48.8K
Lösningsarkitekt
$48.6K
FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti CRISIL je Cybersäkerhetsanalytiker at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $48,765. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti CRISIL je $16,462.

Andra resurser