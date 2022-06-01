Cricut Löner

Cricuts löner varierar från $109,450 i total ersättning per år för en Dataanalytiker i den lägre delen till $266,325 för en Chef för datavetenskap i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Cricut . Senast uppdaterad: 9/3/2025