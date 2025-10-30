Företagskatalog
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

Cresta Mjukvaruingenjör Löner

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in United States på Cresta uppgår till $250K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Crestas totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/30/2025

Medianpaket
company icon
Cresta
Software Engineer
Palo Alto, CA
Totalt per år
$250K
Nivå
Senior
Grundlön
$250K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År på företaget
2-4 År
Års erfarenhet
5-10 År
Vilka är karriärnivåerna på Cresta?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Praktikantlöner

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Cresta omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Inkluderade titlar

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Cresta in United States ligger på en årlig total ersättning på $450,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Cresta för Mjukvaruingenjör rollen in United States är $210,000.

