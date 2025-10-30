Företagskatalog
Cresta
Cresta Rekryterare Löner

Medianersättningspaketet för Rekryterare in Canada på Cresta uppgår till CA$396K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Crestas totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/30/2025

Medianpaket
company icon
Cresta
Recruiter
Toronto, ON, Canada
Totalt per år
CA$396K
Nivå
L3
Grundlön
CA$146K
Stock (/yr)
CA$250K
Bonus
CA$0
År på företaget
1 År
Års erfarenhet
10 År
Vilka är karriärnivåerna på Cresta?
Block logo
+CA$80.4K
Robinhood logo
+CA$123K
Stripe logo
+CA$27.7K
Datadog logo
+CA$48.5K
Verily logo
+CA$30.5K
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Cresta omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Rekryterare på Cresta in Canada ligger på en årlig total ersättning på CA$406,298. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Cresta för Rekryterare rollen in Canada är CA$395,824.

Andra resurser