Creditas Löner

Creditass löneintervall sträcker sig från $42,915 i total kompensation per år för en Teknisk programchef på den nedre änden till $114,447 för en Produktchef på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Creditas. Senast uppdaterad: 8/24/2025

$160K

Mjukvaruutvecklare
Median $47.5K

Backend-mjukvaruingenjör

Produktchef
$114K
Teknisk programchef
$42.9K

FAQ

El rol més ben pagat informat a Creditas és Produktchef at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $114,447. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Creditas és de $47,491.

