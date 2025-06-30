Creditas Löner

Creditass löneintervall sträcker sig från $42,915 i total kompensation per år för en Teknisk programchef på den nedre änden till $114,447 för en Produktchef på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Creditas . Senast uppdaterad: 8/24/2025