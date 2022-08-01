Företagskatalog
Convr
Toppsinsikter
    Om

    Convr is the leading Artificial Intelligence (AI) company that is digitally transforming commercial P&C underwriting. Convr’s d3 Underwriting™ solution uses data discovery and decision science to empower commercial carriers to achieve underwriting and operational excellence through digitizes submission paperwork, such as ACORD applications and loss runs reducing manual data entry, provides insights on risks from thousands of data sources, uses machine learning to respond to underwriting questions saving significant underwriter time while improving accuracy and enables risk selection and prioritization providing a better underwriting experience and proven ROI.

    http://www.convr.com
    Webbsida
    2016
    2016
Grundat år
    60
    60
Antal anställda
    $10M-$50M
    $10M-$50M
Uppskattad omsättning
    Huvudkontor

    Andra resurser