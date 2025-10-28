Företagskatalog
Continental
Continental Mjukvaruingenjör Löner

Mjukvaruingenjör-ersättning in Hungary på Continental varierar från HUF 15.17M per year för Software Engineer till HUF 19.75M per year för Senior Software Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in Hungary uppgår till HUF 16.75M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Continentals totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/28/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Associate Software Engineer
(Instegsnivå)
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 15.17M
HUF 15.05M
HUF 0
HUF 127K
Senior Software Engineer
HUF 19.75M
HUF 18.93M
HUF 0
HUF 817K
Staff Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Praktikantlöner

Vilka är karriärnivåerna på Continental?

Inkluderade titlar

Maskininlärningsingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Continental in Hungary ligger på en årlig total ersättning på HUF 23,500,421. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Continental för Mjukvaruingenjör rollen in Hungary är HUF 16,750,059.

