Comcast
  • Löner
  • Teknisk programchef

  • Alla Teknisk programchef löner

  • Philadelphia Area

Comcast Teknisk programchef Löner i Philadelphia Area

Medianersättningspaketet för Teknisk programchef in Philadelphia Area på Comcast uppgår till $155K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Comcasts totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/30/2025

Medianpaket
company icon
Comcast
Technical Program Manager
Philadelphia, PA
Totalt per år
$155K
Nivå
L5
Grundlön
$155K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År på företaget
7 År
Års erfarenhet
15 År
Vilka är karriärnivåerna på Comcast?

$160K

Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Intjänandeschema

15%

ÅR 1

15%

ÅR 2

15%

ÅR 3

15%

ÅR 4

40%

ÅR 5

Aktietyp
RSU + Options

På Comcast omfattas RSU + Options av ett 5-årigt intjänandeschema:

  • 15% intjänas under 1st-ÅR (15.00% årligen)

  • 15% intjänas under 2nd-ÅR (15.00% årligen)

  • 15% intjänas under 3rd-ÅR (15.00% årligen)

  • 15% intjänas under 4th-ÅR (15.00% årligen)

  • 40% intjänas under 5th-ÅR (40.00% årligen)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU + Options

På Comcast omfattas RSU + Options av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Vanliga frågor

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Teknisk programchef hos Comcast in Philadelphia Area ligger på en årlig totalkompensasjon på $215,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Comcast for Teknisk programchef rollen in Philadelphia Area er $160,800.

